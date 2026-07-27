Nhận Định Philippines – Myanmar Vào Lúc 17:00 Ngày 28/07 Bảng B

Nhận định Philippines – Myanmar vào lúc 17:00 ngày 28/07 thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng đam mê cá cược bóng đá. Đội ngũ chuyên gia Xoilac đã tổng hợp chi tiết các số liệu thống kê khách quan nhằm mang lại góc nhìn đa chiều nhất. Hãy theo dõi bài viết chuyên sâu dưới đây để nắm bắt trọn vẹn diễn biến trước khi trận đấu chính thức được bắt đầu.

Bối cảnh trước trận cùng tương quan lực lượng Philippines vs Myanmar

Cuộc đọ sức diễn ra tại sân New Clark City Athletics Stadium mang ý nghĩa quyết định trực tiếp đến tấm vé đi tiếp. Chiến thuật được ban huấn luyện triển khai tạo nên màn so tài giằng co đầy kịch tính.

Bối cảnh Philippines vs Myanmar tại sân New Clark City

Tình hình phong độ gần đây

Đội chủ nhà đang thể hiện phong độ thi đấu cực kỳ xuất sắc với chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp gần đây. Họ giành được 4 chiến thắng trong 5 lần ra sân mới nhất với tổng cộng 15 bàn thắng vào lưới các đối thủ. Hệ thống phòng ngự thi đấu vô cùng chắc chắn khi chỉ để lọt lưới đúng 4 lần xuyên suốt giai đoạn kể trên.

Trái ngược với đối thủ thì đội khách lại trình diễn bộ mặt vô cùng thất thường xuyên suốt giai đoạn chuẩn bị trước giải. Họ phải nhận thất bại nặng nề 0-4 trước tuyển Việt Nam trong trận giao hữu gần nhất khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Hàng thủ thi đấu thiếu tập trung chính là nguyên nhân khiến họ trung bình phải nhận tới 2,3 bàn thua mỗi trận đấu.

Danh sách đội hình dự kiến

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu giành trọn 3 điểm thì hai vị thuyền trưởng chắc chắn tung ra sân các nhân sự tốt nhất. Căn cứ vào màn thể hiện thời gian qua, giới chuyên môn dự báo 11 cầu thủ sẽ có tên trong đội hình xuất phát.

Philippines (4-4-2): Neil Etheridge, Santiago Rublico, Christian Rontini, Amani Aguinaldo, Daisuke Sato, Patrick Reichelt, Kevin Ingreso, Manny Ott, OJ Porteria, Bienvenido Maranon, Sebastian Rasmussen

Myanmar (4-4-2): Kyaw Zin Phyo, Hein Phyo Win, Ye Min Thu, Zaw Ye Tun, Nanda Kyaw, Lwin Moe Aung, Kyaw Min Oo, Nay Moe Naing, Hein Htet Aung, Maung Maung Lwin, Aung Thu

Thống kê phong độ Philippines vs Myanmar cùng lịch sử đối đầu

Dữ liệu thống kê quá khứ đóng vai trò nền tảng quan trọng giúp cược thủ đánh giá chính xác sức mạnh từng tập thể. Chênh lệch trình độ ở đấu trường quốc tế được thể hiện rõ thông qua các chỉ số chuyên môn gần đây.

Thống kê phong độ chi tiết trận Philippines vs Myanmar

Lịch sử chạm trán

Hai nền bóng đá đã gặp nhau tổng cộng 15 lần trong quá khứ với thành tích 9 chiến thắng nghiêng về phía đội khách. Tuy nhiên xu hướng gần đây lại hoàn toàn ủng hộ đội chủ nhà khi họ giành tới 3 chiến thắng trong 5 trận mới nhất. Đặc biệt trận thắng 5-1 hồi tháng 6 năm 2026 chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự chênh lệch phong độ hiện tại.

Dữ liệu phong độ

Nền tảng phân tích thể thao uy tín đã cung cấp bảng thống kê chi tiết về phong độ của hai đội. Anh em cược thủ có thể tham khảo bảng tổng hợp bên dưới nhằm nắm bắt bức tranh toàn cảnh trước khi trận đấu bắt đầu.

Tiêu chí Đội tuyển Philippines Đội tuyển Myanmar Chuỗi trận Bất bại 10 trận Thua 3 trận Trận gần nhất Thắng 5-1 Thua 0-4 Xếp hạng FIFA Hạng 136 Hạng 163

Phân tích kèo cược cùng dự đoán tỷ số Philippines vs Myanmar

Đội chủ nhà được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu phong độ ổn định cùng thứ hạng FIFA vượt trội so với đối thủ. Tuy nhiên đội khách vẫn mang khát khao giành điểm nhằm nuôi hy vọng đi tiếp tạo ra nhiều cơ hội sinh lời cho anh em. Những phương án dưới đây được xây dựng từ các chỉ số thống kê nhằm mang đến góc nhìn tham khảo.

Philippines vs Myanmar mang đến nhiều lựa chọn cá cược

Kèo chấp châu Á (Philippines -1.0): Chọn cửa trên Philippines vì họ sở hữu phong độ cao cùng lợi thế thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc.

Kèo tài xỉu cả trận (2.5): Chọn Tài do cả hai đội đều có xu hướng ghi nhiều bàn thắng trong các trận đấu gần đây.

Kèo 1×2: Chọn Philippines thắng bởi lịch sử đối đầu áp đảo cùng chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp vô cùng ấn tượng.

Kèo tài xỉu hiệp 1 (1.0): Chọn Tài hiệp 1 vì đội chủ nhà luôn chủ động dồn ép đối phương nhằm tìm kiếm lợi thế dẫn bàn từ sớm.

Kèo cả hai đội ghi bàn (Có): Chọn cửa này bởi hàng thủ đội chủ nhà vẫn bộc lộ sơ hở khi đối mặt các pha phản công nhanh.

Tỷ số chính xác: 2-1 nghiêng về tuyển Philippines nhờ khả năng kiểm soát thế trận vượt trội cùng hàng phòng ngự thi đấu kỷ luật.

Kết luận

Nhận định Philippines – Myanmar vào lúc 17:00 ngày 28/07 đem đến chi tiết toàn cảnh về trận đấu vô cùng hấp dẫn. Xoilac hy vọng chuỗi dữ liệu thống kê chuyên sâu kể trên mang lại giá trị tham khảo hữu ích cho toàn thể anh em. Hãy vận dụng linh hoạt các thông tin phân tích này nhằm tối ưu hóa tỷ lệ chiến thắng khi tham gia cá cược bóng đá.